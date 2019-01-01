Uçsuz bucaksız masmavi denizleri, göz alıcı yeşillikleri ve eşsiz kumsalları ile Akdeniz’de olmanın büyüleyici mutluluğunu hissedin.
BARUT HIGHLIGHTS
Barut Sanat’tan Fotoğraf Sergisi
Barut Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen
Fotoğraf Sergisi 2-16 Temmuz tarihleri arasında
Side Kültür ve Sanat Evi Gelişim Merkezinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.
Tarih, sanat, doğa kok...
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The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye
Barut Hotels, lüksü ve sadeliği bir arada sunan benzersiz ‘’The Residence’’ konsepti ile Dünya turizmine bambaşka bir boyut kazandırdı. TUI’nin en lüks segme...
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We Care
Her bir nefesimizi doğaya borçluyuz. Barut Hotels olarak farkındayız ve farkındalık yaratmak için durmadan çalışıyoruz. Sürdürülebilir ve çevre dostu turizm yaklaşımının önemli bir paydaşı olmaktan onur duyu...
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