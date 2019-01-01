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Akra Jazz Festival | Fazıl Say

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We Care

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Göz alıcı detaylarla tasarlanan kusursuz bir tatil

Barut Hotels, yarım asırdır Akdeniz’in tüm dünyada yarattığı heyecana; kalite, nezaket ve yaratıcılıkla dokunmaya devam ediyor.
KEŞFET

ÖZEL İÇECEKLER

Tatilinize renk katacak özel kokteyllerin yer aldığı zengin menülerimiz ile sınırsız içecek deneyimi yaşayın.
RESORT
ACANTHUS CENNET BARUT COLLECTION SİDE,ANTALYA
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CITY
AKRA ANTALYA
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CITY
AKRA V ANTALYA
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RESORT
ARUM BARUT COLLECTION SIDE,ANTALYA
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RESORT
BARUT B SUITES SİDE, ANTALYA
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RESORT
BARUT HEMERA SİDE, ANTALYA
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RESORT
BARUT SUNWING SİDE BEACH SİDE, ANTALYA
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RESORT
KEMER BARUT COLLECTION KEMER, ANTALYA
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RESORT
LARA BARUT COLLECTION KUNDU,ANTALYA
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RESORT +16
THE RESIDENCE AT TUI SENSATORI BARUT FETHIYE FETHİYE, MUĞLA
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RESORT
TUI SENSATORI RESORT BARUT FETHİYE FETHİYE, MUĞLA
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RESORT
TUI SENSATORI RESORT BARUT SORGUN SORGUN, ANTALYA
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RESORT +16
TUI SENSIMAR BARUT ANDIZ SİDE, ANTALYA
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BENZERSİZ PLAJLAR

Uçsuz bucaksız masmavi denizleri, göz alıcı yeşillikleri ve eşsiz kumsalları ile Akdeniz’de olmanın büyüleyici mutluluğunu hissedin.

BARUT HIGHLIGHTS

Barut Sanat’tan Fotoğraf Sergisi

Barut Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fotoğraf Sergisi 2-16 Temmuz tarihleri arasında Side Kültür ve Sanat Evi Gelişim Merkezinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Tarih, sanat, doğa kok...
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Akra Jazz Festival | Fazıl Say

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Barut Hotels 13 . otelini Mayıs 2019’da açtı!

The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye Barut Hotels, lüksü ve sadeliği bir arada sunan benzersiz ‘’The Residence’’ konsepti ile Dünya turizmine bambaşka bir boyut kazandırdı. TUI’nin en lüks segme...
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We Care

Her bir nefesimizi doğaya borçluyuz. Barut Hotels olarak farkındayız ve farkındalık yaratmak için durmadan çalışıyoruz. Sürdürülebilir ve çevre dostu turizm yaklaşımının önemli bir paydaşı olmaktan onur duyu...
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2. Uluslararası Akra Caz Festivali Başladı

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